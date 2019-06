Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Bränden in Westerfilde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Offenbar ein und derselbe Täter kommt für zwei in der Nacht auf den heutigen Dienstag (4. Juni) verübte Brände im Dortmunder Stadtteil Westerfilde in Frage. Die Polizei sucht Zeugen!

Ersten Ermittlungen zufolge steckte der Unbekannte zunächst einen Müllcontainer in der Straße Mastbruch in Brand. Wenig später brannte in der Rudolfstraße ein Motorroller. Beide Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Durch die Feuerwehr konnten beide Brände rechtzeitig gelöscht werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Wenn Sie in der heutigen Nacht gegen 3.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

