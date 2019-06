Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin übersieht Mädchen auf Fahrrad

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0620

Eine Lüner Autofahrerin hat gestern Morgen (3. Juni) an der Münsterstraße / Ernst-Becker-Straße in Lünen ein Mädchen auf einem Fahrrad übersehen. Es kam zum Unfall.

Die 58-jährige Opel Corsa Fahrerin gab an, dass sie um kurz vor 8 Uhr vom Bahnhof kommend die Münsterstraße geradeaus passieren wollte, um dann auf der Ernst-Becker-Straße weiter zu fahren. Verkehrsbedingt hielt sie an der Haltelinie zunächst an.

Als sie aus ihrer Sicht die Fahrt hätte fortsetzen können und sie ihr Auto nach vorne fuhr, nahm sie plötzlich eine junge Radfahrerin wahr. Da allerdings war es zu spät: Die 11-jährige Lünerin prallte gegen das Auto und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich.

Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren Behandlung zu einem Krankenhaus gefahren.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell