Polizei Dortmund

POL-DO: Kein Freiraum für Neonazis - Polizeipräsident begrüßt das Urteil gegen Dortmunder Rechtsextremist

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0512

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange begrüßt das heutige Urteil des Amtsgerichtes Dortmund gegen einen bekannten Dortmunder Rechtsextremisten.

Steven F. war am 29. November 2018 festgenommen worden, weil er Straftaten begangen hatte, die darauf abzielten, die Martener Bevölkerung einzuschüchtern.

"Das heutige Urteil sendet ein deutliches Signal in Richtung der rechten Szene, die wir intensiv im Blick haben und der wir keine Freiräume in Dortmund lassen" so der Polizeipräsident. "Rechtsextremistische Verfassungsfeinde, die letztlich auch die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, sollen wissen: Wir halten an unserer Null-Toleranz-Strategie fest."

Vgl. hierzu: Pressemeldung lfd. Nr. 0413 vom 11.4.2019: https://www.presseportal.de/print/4243014-print.html

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Telefon: 0231-132 1020 - 1029

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell