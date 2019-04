Polizei Dortmund

POL-DO: Bargeld und Einhandmesser bei Kontrolle sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0408

Zivile Polizeibeamte der Autobahnpolizei haben am Dienstagnachmittag (9. April) den Fahrer und den Beifahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert und staunten nicht schlecht, als sie eine beträchtliche Summe Bargeld fanden.

Die Beamten hielten den Mercedes um 15:30 Uhr auf dem Rastplatz Vellern an der A 2 in Fahrtrichtung Hannover an. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers und seines 33-jährigen Beifahrers fanden sie trotz der Frage, ob die beiden gefährliche Gegenstände mit sich führen und deren Verneinung, ein Einhandmesser in der Fahrertür auf.

Grund genug, sich die Männer und das Auto einmal näher anzuschauen. Im Kofferraum lagen ein Rucksack und eine Plastiktüte mit Geldmünzen. Der Inhalt des Rucksacks: eine sechsstellige Bargeldsumme in Scheinen. Die Erklärung der Männer: nicht eindeutig nachvollziehbar.

Nach Rücksprache mit der Kriminalwache in Warendorf, dem LKA und der GFG (Gemeinsame Finanzermittlergruppe - Zusammenschluss aus Polizei und Zoll), stellten die Polizeibeamten das Kofferraumgeld sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Die Ermittlungen dauern an.

