POL-DO: Kiosk in nördlicher Innenstadt überfallen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0399

Fünf bislang unbekannte Tatverdächtige haben am späten Samstagabend (6. April) einen Kiosk in der Lessingstraße überfallen.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Tatverdächtigen gegen 21.50 Uhr den Kiosk. Der Inhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Bekannten in einem Nebenraum. Als er die Männer bemerkt hatte, sperrten diese ihn in dem Vorraum ein. Währenddessen öffneten sie die Kasse und entnahmen Bargeld. Darüber hinaus entwendeten sie Tabakwahren. Als es dem Inhaber gelang, die Tür aufzustemmen, konnte er die Männer noch flüchten sehen. Zeugenaussagen zufolge rannten sie in Richtung Uhlandstraße.

Alle Tatverdächtigen waren männlich, schlank und trugen schwarze bzw. graue Kapuzenjacken. Zudem vermummten sich zwei Männer mit einem roten bzw. einem hellen Tuch, ein dritter Tatverdächtiger trug eine auffällige "Schweinemaske".

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

