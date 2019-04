Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung erfolgreich - 18-jährige Mutter und Baby wieder da!

Wie mit der lfd. Nr. 0334 berichtet, hat die Dortmunder Polizei seit dem 20. März nach der 18-jährigen Lisa und ihrem mittlerweile vier Monate alten Sohn M. gefahndet. Beide konnten am Freitag (5. April) wohlbehalten in Herne angetroffen werden. Das Baby wurde anschließend in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Hinweis an alle Medienvertreter: Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit obsolet. Wir haben mittlerweile das Bild aus unserer Ursprungsmeldung entfernt und bitten Sie ebenfalls von einer weiteren Verbreitung des Fotos abzusehen.

