Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall auf der B1 mit vier Verletzten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0394 Am Sonntag, 7.4., kam es auf der Kreuzung Rheinlanddamm / Märkische Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 30-jährige Dortmunderin auf der Märkischen Straße in südöstliche Richtung. In Höhe der Unfallörtlichkeit missachtete sie nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 35-jährigen Dortmunderin. Die 35-Jährige fuhr zuvor auf dem Rheinlanddamm in westliche Richtung.

Die 30-jährige Dortmunderin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 35-Jährige verletzte sich leicht. Eine 80-jährige Beifahrerin der 35-Jährigen wurde schwer, eine 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

