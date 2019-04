Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme eines auf Cannabis spezialisierten Hobbygärtners - Cannabisplantage in Wohnung gefunden

Ein jähes Ernteende fand gestern (5. April) ein auf Cannabis spezialisierter Hobbygärtner, dessen Plantage bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Zimmerstraße von der Polizei entdeckt und geschlossen wurde.

Zeugenhinweise über Marihuanageruch und regen Kundenverkehr brachten die Polizeibeamten auf die Spur des Wohnungsinhabers. Gestern um kurz nach 18 Uhr stellten die Beamten bei der Durchsuchung der ansonsten leer stehenden Wohnung zwei Aufzuchtzelte mit 66 Marihuanapflanzen, verkaufsbereites Marihuana in nicht geringer Menge, Ecstasy und rund 400g Amphetamin fest.

Als kurz darauf der Wohnungsinhaber auftauchte, nahmen die Polizeibeamten den 34-jährigen Dortmunder fest.

Die Plantage ernteten sie ab und stellten das Betäubungsmittel sowie Bargeld sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

