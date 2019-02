Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung mit Messer am Vogelpothsweg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0181 Am Samstag (8.2.) kam es am Eingang des Flohmarkts am Vogelpothsweg zu einer Auseinandersetzung. Ein Beteiligter zückte ein Messer und verletzte den Kontrahenten schwer.

Nach ersten Zeugenaussagen kam es auf dem Parkplatz gegen 11:15 Uhr zu einem Streit zwischen einem 42-jährigen Lüner und einem 49-jährigen in Dortmund wohnhaften Mann.

Der 49-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen zuvor mit seinem Auto auf den Parkplatz. Vor dem Auto soll der 42-Jährige mit seiner Familie einschließlich Kinderwagen vorweg gegangen sein. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Auslöser der Streitigkeiten ist aktuell unklar. Augenscheinlich ging es um ein zu nahes Vorbeifahren mit dem Auto an der Familie des 42-Jährigen. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung stieg der 49-Jährige aus, um den Lüner zur Rede zu stellen. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Plötzlich zückte der 42-Jährige ein Messer und stach auf den Lüner ein.

Der 42-Jährige flüchtete, konnte jedoch von anwesenden Passanten eingeholt und überwältigt werden.

Der 49-jährige Autofahrer wurde durch den Messerstich schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen ab Montag an die hiesige Pressestelle.

