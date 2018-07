POL-DO: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0971

Die Dortmunder Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer.

Eine 51-jährige Lünerin hatte Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie am Mittwoch (4. Juli) von einem Auto auf der Straße Mittelfeld angefahren und verletzt worden war.

Demnach beabsichtigte die Lünerin vormittags zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, die Straße Mittelfeld in Höhe der Hausnummer 10 zu überqueren. Sie nahm zwar ein Auto wahr, allerdings soll der weiße VW Golf nach links geblinkt haben und den Anschein für das Abbiegen in den Fliederweg erweckt haben. Als sie auf die Straße trat, fuhr der Wagen jedoch wider Erwarten geradeaus und sie prallte gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Obwohl sie zu Boden stürzte, hielt der Fahrer das Auto nicht an und flüchtete.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Lünen, unter 0231 - 132-3121, in Verbindung zu setzen.

