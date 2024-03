POL-F: 240313 - 0290 Frankfurt - Frankfurter Berg: Audi Q5 geklaut - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (dr) Von gestern auf heute (13.03.2024) nahm die Polizei im Nordend und in Fechenheim zwei Fahrraddiebe fest, in einem Fall mit technischer Hilfe. Ein Diebstahl ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Eschenheimer Anlage, bei dem ein mit einem Faltschloss gesichertes Mountainbike entwendet wurde. Der Dieb hatte jedoch Rechnung ohne den Geschädigten ...

mehr