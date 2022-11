Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221118 - 1332 Frankfurt-Innenstadt: Auf die Gleise navigiert

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Abend (17. November 2022) ereignete sich gegen 19.00 Uhr ein Verkehrsunfall der etwas anderen Art. Zeugen meldeten der Polizei ein Fahrzeug, das auf den U-Bahnschienen in Richtung des U-Bahntunnels an der Eschenheimer Anlage gefahren sei, und nun auf den Gleisen stehe. Vor Ort bestätigte sich dieses Bild. Es stellte sich heraus, dass die 31-jährige Fahrerin die Eckenheimer Landstraße aus Richtung Jahnstraße in Richtung Eschenheimer Anlage befuhr. Im dortigen Kreuzungsbereich fuhr sie entgegen der Fahrbahnmarkierung über eine Sperrfläche und folgte den U-Bahnschienen. Nach ca. 30 bis 40 Metern fuhr sie sich fest, da das asphaltierte Gleisbett endete und in ein unbefestigtes Gleisbett mündete. Nach eigenen Angaben folgte die Fahrerin den Anweisungen des Navigationssystems. Dabei beachtete sie offenbar nicht die Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. An den Gleisen entstand ein Schaden, der noch bis in die Nachtstunden behoben wurde. Der Bahnverkehr musste aufgrund der Reparaturarbeiten bis ca. 02.20 Uhr eingestellt werden.

