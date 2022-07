Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220710 - 0725 Frankfurt: Nachtrag zur Meldung Nummer 220709-0724 Vermisstenfall

Frankfurt (ots)

(fue) In der vorgenannten Meldung wurde über das Verschwinden der 86-jährigen Anna S. berichtet. Durch einen Passanten wurde die Vermisste in der Nacht zum Sonntag (09. Juli 2022, 23.10 Uhr) in der Nähe eines Kleingartengeländes in Bockenheim aufgefunden. Der Passant verständigte noch einen Rettungswagen, der die Frau in ein Krankenhaus verbrachte.

