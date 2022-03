Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220329 - 0358 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Ein 45-jähriger Mann lief gestern Abend durch das Bahnhofsviertel und wurde durch mehrere Männer antanzend umkreist, die hierbei seine Geldbörse entwendet haben sollen. Eine aufmerksame Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit konnte kurz darauf drei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 22:15 war der 45-Jährige auf der Taunusstraße zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe der Elbestraße sollen mehrere Männer sich während des Laufens vor, neben und hinter ihn gesetzt und ein Gespräch begonnen haben. In bedrängender Weise sollen die Männer ihn zudem angetanzt, angefasst und eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten aus seiner Brusttasche entwendet haben. Anschließend flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Der Bestohlene sprach daraufhin eine Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit an, die umgehend die Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich aufnahm. Kurz darauf gelang es den Polizeibeamten, drei Tatverdächtige aus der Gruppe im Alter von 37, 30 und 23 Jahren festzunehmen.

Für die drei Männer ging es anschließend auf das Polizeirevier. Während der 37-Jährige nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden seine beiden mutmaßlichen Komplizen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern an, auch im Hinblick auf weitere Tatbeteiligte, die unerkannt flüchten konnten.

