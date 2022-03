POL-F: 220317- 0293 Frankfurt: Mehrere Versammlungslagen am 19.03.2022 im Stadtgebiet - Pressehotline geschaltet

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 15. März 2022, gegen 20.30 Uhr, wollte eine 42-jährige Frau an der Ecke Fahrgasse/Braubachstraße in ein Taxi einsteigen. Als sie noch im Begriff war, ihr zwei Monate altes Kind in einen Kindersitz zu setzen, fuhr der 50-jährige Taxifahrer plötzlich los. Als die 42-Jährige zu schreien begann, stoppte der 50-Jährige den VW ...

mehr