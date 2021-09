Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210907 - 1089 Frankfurt-Innenstadt: Falsch abgestellte E-Scooter - Gefahrenquelle für sehbehinderte Menschen

Frankfurt (ots)

(dr) Am kommenden Mittwoch, den 08. September 2021, informiert der Fachbereich Verkehrserziehung / -aufklärung des Polizeipräsidium Frankfurt in der Innenstadt zum Thema "Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern vor Gefahren durch herumliegende oder stehende E-Scooter".

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Informationsstand an der Hauptwache im Zeitraum von 13.00 bis 17.00 Uhr aufzusuchen.

Die vielgenutzten E-Scooter gehören mittlerweile zum Stadtbild von Frankfurt dazu. Doch leider werden diese häufig an Stellen abgestellt oder hingeworfen, an denen sie zu einem Hindernis werden. Vor allem Blinde und sehbehinderte Menschen sind besonders gefährdet. Sie erkennen Hindernisse nicht oder nicht rechtzeitig und geraten dadurch oftmals in vermeidbare Gefahrensituationen. Dies kann in der Folge Verletzungen durch Stürze nach sich ziehen.

Wie sich Sehbehinderungen auswirken, erfahren Freiwillige vor Ort, die sich mithilfe einer Simulationsbrille selbst ein Bild machen können.

Wir freuen uns auf Ihr erscheinen und einen regen Austausch!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell