Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210528 - 0637 Frankfurt-Bundesautobahn 66: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagvormittag (27. Mai 2021), gegen 10.35 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 66 zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw mit einem Kleintransporter kollidierte. Ein 53 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt.

Zur genannten Zeit war eine 25-jährige Frau mit einem Mercedes Vito auf der Bundesautobahn 66 in östlicher Richtung nach Frankfurt unterwegs. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta ebenfalls die A66 in gleicher Fahrtrichtung. Nach derzeitigem Stand soll es dann zwischen dem Nordwestkreuz und der Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße infolge eines Fahrtstreifenwechsels zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sein, welche anschließend auf der linken und mittleren Spur zum Stehen kamen.

Die Autofahrerin und der Autofahrer wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde für den Transport nicht mehr benötigt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Kurzzeitig musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

