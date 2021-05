Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210505 - 0533 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 5. Mai 2021, gegen 04.15 Uhr, geriet eine 52-jährige Frau in der Niddastraße in eine verbale Streitigkeit mit einem ihr unbekannten Mann. Im Verlauf des Streites schlug ihr der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und zog ihr die Handtasche von der Schulter. Aus der Tasche entnahm er 30 EUR Bargeld und floh mit der Beute in Richtung der Taunusanlage.

Täterbeschreibung: Ca. 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Dreitagebart, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch, dunkelblonde Haare. Bekleidet mit einem braunen T-Shirt mit Schriftzügen auf der Brust, braunen Arbeitshosen mit schwarzen Streifen, Jeansjacke, Sportschuhe und schwarzer Rucksack.

