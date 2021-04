Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210416 - 0450 Frankfurt-Ostend: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Gemäß den Angaben eines 46-jährigen Mannes fuhr er am Donnerstag, den 15. April 2021, gegen 10.10 Uhr, mit seinem Auto in die Tiefgarage eines Bürogebäudes in der Hanauer Landstraße.

Nachdem er seinen Wagen verlassen hatte und sich bereits im Treppenhaus befand, wurde er unvermittelt von zwei bislang unbekannten Personenmit Faustschlägen angegriffen. Der 46-Jährige ging daraufhin zu Boden und man entwendete ihm aus seinen Tasche mehrere hundert EUR Bargeld sowie das iPhone.

Über die Hanauer Landstraße flüchteten die Unbekannten anschließend in Richtung der Unterführung des Ratsweges.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 20-25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Schwarze Haare, normale Figur. Sportlich bekleidet mit Jogginghose und einem entsprechenden Oberteil in dunkler Farbe. Nordafrikanisches Erscheinungsbild. Trug eine medizinische Mund- Nasenbedeckung. 2. Täter: 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schwarze Haare, von kräftiger Gestalt. Ebenfalls sportlich gekleidet, in dunkler Farbe. Trug eine medizinische Mund- Nasenbedeckung. Nordafrikanisches Erscheinungsbild.

