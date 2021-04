Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210409 - 0417 Frankfurt-Westend: Versuchter Straßenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 29-Jähriger, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09.04.2021) in der Bockenheimer Landstraße aufhielt, sollte von einem bislang unbekannten Mann, welcher diesen mit einem Messer bedrohte, um seine Barschaft erleichtert werden. Dem Geschädigten gelang vorher die Flucht.

Zuvor hatte der 29-Jährige mit einer ihm bis dato unbekannten Frau Kontakt im Internet aufgenommen und sich für sexuelle Dienstleistungen mit dieser verabredet. Am vereinbarten Treffpunkt in Höhe der Bockenheimer Landstraße 40 traf er jedoch nicht auf die ersehnte Bekanntschaft. Stattdessen erwarteten ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite vier Männer. Einer von ihnen kam auf den 29-Jährigen zu und gab diesem zu verstehen, von dem vereinbarten Treffen zu wissen. Im weiteren Verlauf forderte dieser die Herausgabe von Bargeld, zückte ein Messer und bedrohte ihn damit. Der 29-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, erhielt jedoch noch einen Faustschlag des Unbekannten, der von der weiteren Verfolgung absah. Der unbekannte Angreifer und seine drei Begleiter entfernten sich anschließend in Richtung Opernplatz. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, circa 180 cm groß, circa 20 bis 25 Jahre, kurze braune Haare, sportliche athletische Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzen Nike-Turnschuhen und schwarzem Kapuzenpullover.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen zwei Radfahrer in der Nähe gewesen sein, die möglicherweise etwas zur Aufklärung beitragen können.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

