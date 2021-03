Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210311 - 0293 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mann stört Personenkontrolle

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen störte ein Mann eine Personenkontrolle der Polizei im Bahnhofsviertel. Anschließend leistete er Widerstand und beschädigte dabei die Bodycam eines Polizeibeamten. Zudem trug er keine Mund-Nase-Bedeckung (MNB).

Gegen 09:00 Uhr mischte sich der 41-jährige Karbener in der Moselstraße in eine polizeiliche Maßnahme ein, obwohl er mit dieser überhaupt nichts zu tun hatte. Immer wieder drängte er sich zwischen die Beamten und deren Gegenüber und trug dabei keine Mund-Nase-Bedeckung. Als ihn die Beamten von sich wegschoben, ergriff er die Schutzweste eines Polizisten und riss so fest daran, dass die Halterung der daran befestigten Bodycam beschädigt wurde. Die Einsatzkräfte legten dem Mann daraufhin Handfesseln an und stellten seine Personalien fest. Im Zuge dessen fanden sie eine geringe Menge eines Medikaments, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt.

Gegen den 41-Jährgen wird nun wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht ein.

