Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210204 - 0133 Frankfurt-Hausen: Taschendiebe erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamte des 1. Polizeireviers haben am Mittwochnachmittag drei Taschendiebe festgenommen, die es auf die Wertsachen einer 86-Jährigen abgesehen hatten. Die späteren Beschuldigten fielen den Beamten zunächst im Bereich der Innenstadt auf, als sie nach Tatgelegenheiten Ausschau hielten. Ihre Suche nach potentiellen Opfern war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, sodass sie sich mit der U-Bahn in den Stadtteil Hausen begaben. Unter fortlaufender Beobachtung der Zivilfahnder guckten sich die drei jungen Männer in der Große Nelkenstraße eine 86-jährige Frau aus. Während einer von ihnen die Dame in ein Gespräch verwickelte, langte ein anderer in ihre Umhängetasche, um an ihre Wertsachen zu gelangen. Dabei hatten es die drei offenbar auf die Geldbörse abgesehen. Doch die Frau bemerkte den Diebstahl und rief laut um Hilfe. Kurz darauf klickten bei den drei Dieben die Handschellen. Für zwei 19- und 20-Jährige, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Ein 18-Jähriger durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell