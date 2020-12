Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201228 - 1315 Frankfurt-Griesheim/Gießen: 13-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen - Bezug zu Meldung Nr. 1267 vom 11.12.2020

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurde die 13-jährige Naima K. aus dem Frankfurter Stadtteil Griesheim seit dem 08. Dezember 2020 vermisst. Sie konnte gestern wohlbehalten in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden.

In der Nacht von Samstag (26. Dezember 2020) auf Sonntag (27. Dezember 2020) war ein 27-jähriger Mann in Gießen zu Fuß unterwegs, als er die 13-jährige Vermisste aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wiedererkannte und die Polizei alarmierte. Das Mädchen konnte wohlbehalten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell