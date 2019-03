Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190321 - 315 Bundesautobahn 661: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(md) Am heutigen Morgen gegen 10:50 Uhr kam es auf der A661 in Richtung Oberursel, unmittelbar vor der Anschlussstelle Taunusring, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Mann aus Offenbach beim Überqueren der Fahrbahn tödlich verletzt wurde.

Der 26-jährige Fahrer des Pkw war mit seinem Opel Combo auf der A661 in Richtung Oberursel unterwegs, als vor ihm aus bislang ungeklärter Ursache ein Mann auf die Fahrbahn lief. Dieser versuchte die dreispurige Autobahn zu überqueren und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Er blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Die Rettungskräfte versuchten leider vergeblich den Mann zu reanimieren. Die Person verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw wurde ambulant behandelt und mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert.

Die A661 war in Richtung Oberursel vom Offenbacher Kreuz bis zur Anschlussstelle Taunusanlage für mehrere Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell