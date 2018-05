POL-F: 180504 - 433 Frankfurt-Eschersheim: Mülltonnen brennen

Frankfurt (ots) - (fue) Durch bislang unbekannte Personen wurden zwischen dem 02. Mai 2018, 23.00 Uhr und dem 03. Mai 2018, 08.00 Uhr, im Alexander-Riese-Weg Mülltonnen entzündet.

Insgesamt brannten drei im Eingangsbereich eines Sportgeländes befindliche Tonnen nieder.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell