POL-F: 171226 - 1378 Frankfurt-Sachsenhausen: Einbruch nachts im Museum

Frankfurt (ots) - (mc) In der Nacht des ersten Weihnachtsfeiertags drangen Unbekannte in ein Museum am Schaumainkai ein und entwendeten im Kassenbereich einen Kasseneinsatz.

Gegen 03:55 Uhr warfen die Einbrecher mit einem Pflasterstein eine Scheibe der Eingangstür ein und gelangten durch das Loch in das Museum. Statt herumwandernder ausgestellter Exponate trafen die Diebe nachts im Museum auf einen leeren Kasseneinsatz. Diesen entwendeten sie und flüchteten auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen waren.

Die Polizei erhielt erst eine halbe Stunde später Notiz von dem Einbruch, sodass die Täter unerkannt flüchten konnten.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell