POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung vor Lokal/25-Jähriger mit Messer verletzt

Rüsselsheim (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann und sein noch unbekannter Begleiter gerieten in der Nacht zum Mittwoch (03.09.), gegen 1.00 Uhr, vor einem Lokal in der Waldstraße mit mehreren Personen aneinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden die beiden geschlagen und mit einem Messer verletzt. Der 25-Jährige musste anschließend im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Seinen Begleiter konnte die alarmierte Polizei nicht mehr antreffen. Zudem soll bei dem Streit auch mit einer Schusswaffe gedroht und den beiden Angegriffenen ein Mobiltelefon und persönliche Dokumente gestohlen worden sein. Die Ordnungshüter nahmen in diesem Zusammenhang einen 23 Jahre alten Verdächtigen fest. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie zu den weiteren an der Tat beteiligten Personen dauern an.

Das Kommissariat 10 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06142/6960).

