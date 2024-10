POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher am Werk/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) - Am 13.10.2024 kam es zu einem unbefugten Gebrauch von Pkw in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht in 68519 Viernheim. Gegen 00:00 Uhr wurde durch Anwohner festgestellt, dass ein silberner Opel nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. Laut Zeugen haben sich zwei bislang unbekannte männliche Täter Zutritt zu dem in der Rathausstraße geparkten Pkw verschafft. Gegen 04:15 Uhr seien die beiden Täter ...

