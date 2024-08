POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht einmaliges und auffälliges Rennrad

Birkenau (ots) - Am Do. 14.08.24 zw. 18.00 Uhr und 22:30 Uhr wurde in Birkenau, Höhe Bahnhofstr. 27 ein blauer Peugeot 207 im Heckbereich durch einen zur Zeit unbekannten PKW gestreift. Der unbek. PKW Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Peugeot entstand eine Schaden von ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr entgegen. Rückfragen bitte ...

