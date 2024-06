Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Weiteres Fahrzeug im Visier Krimineller

Gernsheim (ots)

Neben einem in der Mozartstraße geparkten BMW (wir haben berichtet), geriet in der Nacht zum Mittwoch (12.06.) noch ein weiteres in der Hinrich-Wichern-Straße abgestelltes Fahrzeug der gleichen Automarke in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auch hier gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad, das Navigationssystem und ein Bedienelement aus. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung rund 10.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5799718

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell