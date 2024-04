Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Kabeldiebe auf Firmengelände/Hoher Schaden

Oberzent (ots)

Ein Firmengelände in der Siemensstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (04.04.) in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das Gelände, drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und verluden anschließend mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel auf von den Kriminellen mitgebrachte Fahrzeuge. Sie suchten anschließend mit der Beute das Weite. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

