Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt-Vielbrunn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Michelstadt (ots)

Am 04.04.2024 kam es gegen 14:45 Uhr in der Ohrnbachtalstraße in dem Michelstädter Ortsteil Vielbrunn zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Fahrzeugführerin eines roten Toyotas befuhr die Ohrnbachtalstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Vielbrunn, als ihr auf einer Geraden ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Das unbekannte Fahrzeug fuhr anschließend deutlich auf die Gegenfahrbahn auf, sodass sich die Fahrzeuge in Höhe der Außenspiegel streiften. Das unbekannte Fahrzeug setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am unfallbeteiligten Toyota entstand am linken Außenspiegel Sachschaden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062 - 9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell