POL-DA: Reichelsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Reichelsheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (13.01.) in Reichelsheim mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

An der Reichenberghalle, in der Konrad-Adenauer-Allee, in der Beerfurther Straße, der Darmstädter Straße und in der Reichenberger Straße beschmierten die Kriminellen Hauswände, ein Auto sowie Schaukästen und Straßenschilder mit silberfarbener und goldfarbener Sprühfarbe. Aufgrund des Inhalts gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

