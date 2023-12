POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gemüsehof im Visier Krimineller

Lindenfels (ots) - Am Dienstag (26.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Winterkasten gemeldet. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 14.30 und 21.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus "Am Tannenberg". Die Einbrecher erbeuteten Geld und Schmuck. Zudem versuchten Kriminelle gegen 17.45 Uhr durch ein Fenster in ein Haus im ...

