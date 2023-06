POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Polizei klärt über Fahrradsicherung- und Registrierung auf / Auftakt zum Stadtradeln 2023 erfolgt

Rüsselsheim (ots) - Die Polizei konnte am Sonntagmittag (25.06.), gegen 13.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Schlesienstraße nach einem Zeugenhinweis sieben Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren festnehmen, die unter Verdacht stehen, aus einem dortigen Gebäude Elektrotechnik und Kabel gestohlen zu haben. Insgesamt trafen die Ordnungshüter fünf Fahrzeuge am Tatort an. Die Fahrzeuge waren zum Teil bereits ...

mehr