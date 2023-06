Bensheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag (22.6.) auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Firmenanwesen an der Örtlichkeit 'Neuwiesenfeld'. Im Innenraum durchwühlten die Täter diverse Schränke und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Nach ersten Erkenntnissen fand die Tat um 1 Uhr statt. Beamte der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim suchen nun Zeugen, die in ...

