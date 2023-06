POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - In der Nacht vom Fr. 02.06., 17:00 Uhr auf Sa. 03.06., 07:10 Uhr wurde in Heppenheim in der Darmstädter Str. 129 ein dort in der Zufahrt geparkter grauer Pkw angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim unter der Tel.-Nr. 06252-70 60 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: POK ...

