POL-DA: Heppenheim: Nach riskantem Überholmanöver/Polizei sucht gefährdeten Dacia Duster-Fahrer und weitere Zeugen

Darmstadt (ots) - Am Mittwoch (03.05.2023), gegen 07:15 Uhr, kam es in der Kirschenallee in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin aus Darmstadt schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 52-jährige Arheilgerin mit ihrem Rad zu Fall und zog sich hierbei nicht unerhebliche Kopfverletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

mehr