POL-DADI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) - Darmstadt-Arheilgen: Am 19.04.2023 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr, kam es in der Unteren Mühlstraße in Höhe der Hausnummer 5 in Darmstadt-Arheilgen auf dem Parkplatz des dortigen Edeka zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein weißer Pkw Daimler stand in einer Parklücke vorwärts geparkt, welcher hinten links beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt ...

