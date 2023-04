Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mehrere Fahrzeuge in der Kattreinstraße und im Herdweg gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen Samstag (1.4.) und Sonntag (2.4.) an drei Wägen in der Kattreinstraße zu schaffen. Dort entwendeten sie unter anderem aus einem schwarzen Mercedes ein Navigationssystem der Marke "Garmin". Auch aus einem grauen Audi, der im Herdweg stand, erbeuteten sie zwischen Donnerstag (30.3.) und Samstag (1.4.) unter anderem das Navi und das Radio. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die Kriminellen an die Innenräume der Fahrzeuge gelangt sind und ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

