Höchst (ots) - Die Kontrolle eines Autos auf auf der Bundesstraße 45 am Höchster Rondell endete am Donnerstagmittag (30.03.), gegen 13.30 Uhr, mit der Festnahme eines 33 Jahre alten Mannes aus dem Main-Kinzig-Kreis. Der 33-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Diesen Verdacht untermauerte die Beschlagnahme von rund 80 Gramm Marihuana in seinem Rucksack. Zudem hatte der Autofahrer zwei sogenannte ...

