Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots)

Am Sonntag, den 19.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Schäferweg in Reinheim. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Suzuki Celerio an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

