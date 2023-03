Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Versuchter Einbruch

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Männer am Montagabend (06.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Moselstraße einzudringen. Durch ein schnelles Eingreifen der Beamten konnte ein Einbruch jedoch verhindert werden.

Zeugen alarmierten am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei verdächtige Personen an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses bemerkten. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zwei Tatverdächtige auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 45- und einen 51-jährigen Mann. Nach aktuellen Ermittlungen zufolge konnten die Beamten Einbruchspuren am Mehrfamilienhaus feststellen sowie Tatwerkzeug bei den beiden Tatverdächtigen sicherstellen. Sie werden sich nun wegen des versuchten Einbruchs rechtlich verantworten müssen. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

