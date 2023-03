Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei stoppt Autofahrer mit über zwei Promille

Dieburg (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Donnerstagabend (2.3.) gegen 19.45 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der in der Groß-Umstädter Straße in ein Auto gestiegen und losgefahren sei.

Unverzüglich machte sich eine Streife der Polizeistation Dieburg zum Ort des Geschehens und traf wenige Minuten später den gemeldeten 56-jährigen Autofahrer in der Albert-Schweitzer-Straße an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste die Streife zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten. Für diese Fahrt wird er sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell