POL-DVS: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der A 67, Gemarkung Nauheim

Am Samstagnachmittag, 18.02. gegen 16:20 Uhr, kam es auf der A 67 zwischen dem AD Rüsselsheim und der AS Groß-Gerau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Wiesbaden getötet wurde. Der Fahrzeugführer setzte laut Zeugenaussagen zum Überholen eines Lkw an, lenkte plötzlich wieder zurück und bremste ab. Dabei geriet der Pkw auf den Grünstreifen, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend seitlich gegen einen Baum im Böschungsbereich. Die Autobahn 67 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt für ca. 60 Minuten vollgesperrt. An der Unfallstelle waren drei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen, ein Löschzug der Feuerwehr Groß-Gerau, der Rettungsdienst Groß-Gerau (mit Rettungshubschrauber) sowie die Autobahnmeisterei Rüsselsheim im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000,- Euro.

