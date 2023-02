Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Auto in Tiefgarage im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Ein in einer Tiefgarage in der Grundstraße geparktes Auto geriet zwischen Freitag (10.2.) und Sonntag (12.2.) in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam in den Innenraum, suchten dort nach Beute und machten sich an dem Kabelbaum zu schaffen. Auch die Motorhaube, eine Scheibe und das Kennzeichen wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Autodiebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell