Groß-Rohrheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Beethovenstraße geriet zwischen Freitagmittag (03.02.) und Sonntagabend (05.02.), in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen hierbei unter anderem mehrere Schmuckstücke und eine Armbanduhr in die Hände. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat ...

mehr