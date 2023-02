Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit gestohlenem E-Roller auf der Bundesstraße 43 unterwegs/Anzeige und vorläufige Festnahme

Rüsselsheim (ots)

Der Versuch eines 15-Jährigen am Donnerstagabend (03.02.), zusammen mit einem weiteren Komplizen jeweils auf Rollern vor einem Streifenteam der Rüsselsheimer Polizei zu flüchten, mündete in seiner vorläufigen Festnahme. Gegen 17.30 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten von Zeugen auf das verdächtige Duo auf der Bundesstraße 43 aufmerksam gemacht geworden, weil die beiden dort entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. Seinem Begleiter gelang zunächst die Flucht. Wie sich herausstellte, war der E-Roller des 15-Jährigen Mitte Januar in Frankfurt gestohlen worden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gelang es anschließend auch den 14 alten Begleiter des Jugendlichen ausfindig zu machen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden sie bei ihm einen am Vortag in Groß-Gerau entwendeten E-Scooter sowie einen weiteren Roller, für den kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte. Die beiden Jugendlichen werden sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

