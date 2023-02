Darmstadt (ots) - Aus einem in der Kranichsteiner Straße geparktem Auto haben Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (31.1.-1.2.) ein Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger ...

