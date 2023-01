Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Zeugen nach Einbruch in Lebensmittelmarkt gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Sonntagmorgen (29.1.) auf ein Lebensmittelgeschäft in der Pallaswiesenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Täter zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und entwendete zahlreiche Lebensmittel. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass es sich um einen circa 20 bis 25 Jahre alten und 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann handelt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Kappe und war mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover sowie einer blaue Jeanshose bekleidet. Zudem führte der Flüchtende eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

